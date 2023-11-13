Piyasalar yarın açıklanacak ABD enflasyonuna odaklandı Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı. Ancak ABD'de salı günü açıklanacak enflasyon verisi merakla bekleniyor.

AA

ABD'de enflasyon salı günü açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek döneme ilişkin politikaları üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

ABD'de TÜFE'nin ekimde aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 3,3 artmasının beklendiğini aktaran analistler, söz konusu verinin öngörülerin dışında kalması durumunda piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade etti.

Öte yandan dolar endeksi, üst üste dört işlem günlük yükseliş serisini cuma günü sonlandırırken 105,8'le haftaya yatay başladı.

İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunmaya devam ediyor.

Altının ons fiyatı son bir ayın en düşük seviyesinde

Altının ons fiyatı haftanın ilk işlem gününde yaklaşık son bir ayın en düşük seviyesi olan 1.929,6 doları test ederken, Brent petrolün varil fiyatı üst üste üç haftalık düşüş eğilimini yeni haftaya da taşıdı.

Brent petrolün varili düştü

Altının ons fiyatı şu sıralarda yatay seyirle 1.938 dolardan, Brent petrolün varili ise önceki kapanışının yüzde 1,2 altında 80,5 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yaklaşık bir yıl aradan sonra tekrar yüz yüzde görüşeceğini hatırlatarak, görüşmeden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini vurguladı.

Dolar/TL 28,5570 lirada

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,3 artışla 28,5598'te kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,5570 seviyesinden işlem görüyor.

Merkez Bankası’nın yatırım adımları

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün yaptığı duyuruda, yatırımcı günleri düzenleyeceğini bildirerek bunların ilkinin, 11 Ocak 2024 tarihinde New York’ta gerçekleştirileceğini kaydetti.

Duyuruda, şu ifadelerine yer verildi:

Bu kapsamda, enflasyon, para politikası, finansal piyasalar ve bankacılık gibi konularda sunumlar yapılarak, teknik sorular yanıtlanacaktır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)