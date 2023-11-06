Piyasalar yeni haftaya yükselişle başladı! 6 Kasım'da altın, döviz ve Brent petrol fiyatları

Dünyada şirketlerin açıkladığı bilanço sezonu devam ediyor.
Dünyada altının ons fiyatı yüzde 0,5 azalışla 1.985 dolara çıktı.
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 85,29 dolara, bakırın libresi de yüzde 0,8 yükselişle 3,69 dolara çıktı.
Cuma günü doların satış fiyatı 28,4110 lira, euronun satış fiyatı ise 30,4360 lira olmuştu.
Dolar 28,4250 lira
İstanbul serbest piyasada 28,4230 liradan alınan dolar, 28,4250 liradan satılıyor. 30,5140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 30,5160 lira olarak belirlendi.
Brent petrolün varili 85,29 dolar
Cuma günü 87,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,89 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 85,29 dolar oldu.
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,98 dolardan alıcı buldu.
Altın fiyatları
Yurt içinde ise altın fiyatları yükselmeye devam ediyor.
Gram altın: 1.813 lira
Çeyrek altın: 3 bin 75 lira
Cumhuriyet altını: 12 bin 530 lira
Tam altın: 12 bin 301 lira
Yarım altın: 6 bin 150 liraHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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