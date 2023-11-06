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Piyasalar yeni haftaya yükselişle başladı! 6 Kasım'da altın, döviz ve Brent petrol fiyatları

Piyasalar yeni haftaya yükselişle başladı! 6 Kasım'da altın, döviz ve Brent petrol fiyatları Emtia fiyatları yeni haftaya karışık seyirle başladı. Brent petrol ve bakırın fiyatı artarken altın da son haftalardaki yükselişini sürdürüyor.