Piyasalarda 22 ayar gram altında son durum

Bir süredir sosyal medyada piyasada 22 ayar altının alınıp satılmadığına dair iddialar dolaşıyordu.

Durumu sorduğumuz İstanbul Kapalıçarşı'daki kuyumcu esnafı, sosyal medyada 22 ayar gram altının artık satılmayacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

"PİYASADA 22 AYAR DA 24 AYAR DA SATILIYOR"

Verilen bilgilere göre piyasada 22 ve 24 ayar gram altın alım satımı var. Ancak şu sıra İAR'ye soruşturma açıldığı için şimdilik 22 ayar gram altının az bulunduğu belirtiliyor. Kapalıçarşı esnafı, "22 ayar gram altının artık satılmayacağı" haberlerini yalanlıyor, 22 ayar altının bulunamamasını geçici bir durum olarak açıklıyor.

22 AYAR VE 24 AYAR GRAM ALTININ FİYATI

Şu anda 24 ayar gram altın 5 bin 915 lirayken, 22 ayar 5 bin 580 lira seviyesinde.