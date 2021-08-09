Piyasalar bu hafta hareketli geçecek

Piyasalarda, dünyada ve Türkiye'de açıklanacak veriler açısından hareketli bir haftaya girildi.

Bu yeni haftada dünya, ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı. Yurt içi piyasalarda ise Merkez Bankası faiz kararının yanı sıra işsizlik oranı, sanayi üretimi, ödemeler dengesi ve konut satışları verileri takip edilecek.

Küresel piyasalarda geçen hafta rekor seviyelerin görülmesinin ardından yeni haftada, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündemi, yurt dışında ise para politikalarının seyri açısından kritik önem taşıyan ABD'de enflasyon verisi takip edilecek.

PERŞEMBE GÜNÜ MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI GELECEK

Yurt içinde ise bu hafta perşembe günü açıklanacak TCMB'nin faiz kararı, piyasaların odağında bulunuyor. İkinci çeyrek bilançoların açıklanmaya devam edeceği yeni haftanın veri takviminde, salı işsizlik oranı, perşembe sanayi üretimi ve cuma ödemeler dengesi ile konut satış istatistikleri öne çıkıyor. Cuma günü ayrıca, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in de Türkiye için not değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİYOR

Avrupa tarafında güçlü şirket bilançoları ve ekonomideki toparlanmanın devam ettiğine ilişkin verilerle Fransa ve İtalya borsalarında rekor seviyeler görüldü, Almanya'da DAX endeksi ise en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi. Haftalık bazda Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,09, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 2,51, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,40 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,29 değer kazandı.

Euro/dolar paritesi ise dolardaki güçlenme ile geçen hafta yüzde 0,9 gerileyerek 1,1755'e kadar gerilemesinin ardından bugün yatay seyrediyor.

ALTININ DEĞER KAYBI DÜNYADAKİ ÖNEMİNİ KORUYOR

Dolar endeksindeki güçlenmenin etkisiyle geçen hafta emtia fiyatlarının da sert satış baskısı altında kaldığı görüldü. Altının ons fiyatı, geçen hafta yüzde 2,8 değer kaybederek 1.763,9 dolardan kapanmasının ardından bugün de Asya piyasası işlemlerinde düşüşünü sürdürdü ve 1.687,75 dolarla 31 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Brent petrolün varili de geçen hafta yüzde 6,4 değer kaybederek 70,2 dolardan kapanırken, bugün yüzde 1,7'lik düşüşle 69 doların hemen altında bulunuyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

09.00 Almanya, haziran ayı dış ticaret dengesi

10.00 Türkiye, temmuz ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları

11.30 Euro Bölgesi, ağustos ayı Sentix yatırımcı güven endeksi

17.00 ABD, haziran ayı JOLTS açık iş sayısı