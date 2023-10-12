Piyasalarda gözler ABD'nin tüketici enflasyonda Küresel piyasalarda gözler, ABD'nin Tüketici Fiyat Endeksi verilerine çevrildi. ABD'nin enflasyon verisi, Fed'in gelecek dönemde nasıl adımlar atacağına dair belirsizliği azaltacak.

AA

Yatırımcılar, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek süreçteki para politikasına ilişkin ipuçlarını arayacak.

İş gücü piyasasına ilişkin veriler, Fed'in faiz oranlarını uzun bir süre daha yüksek tutacağına yönelik beklentileri güçlendirirken, enflasyondaki seyirde dünkü verilerin ardından belirsizlik ihtimali ortaya çıktı.

ABD'de ÜFE, eylülde aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 2,2 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Enflasyonun sürdürülebilir biçimde düşmesine giden yolu zorlaştıran enerji fiyatları yüksek kalmaya devam ediyor.

Piyasaların enflasyon beklentisi

Fed'in New York şubesinin açıkladığı Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarına göre, ülkede gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi eylülde 0,1 puan artışla yüzde 3,7'ye çıktı.

TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artmıştı.

Piyasa, bugün açıklanacak eylül ayı tüketici enflasyonunun aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 artış yönünde olmasını bekliyor.

"Petrol fiyatları enflasyondaki ilerlemeye tehdit"

Analistler, eylül ayında petrol fiyatlarında gerçekleşen artışın enflasyonun kontrol altına alınmasında kaydedilen ilerlemeyi tehdit ettiğini, İsrail'deki çatışmanın da yüksek maliyet riskini beslediğini belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)