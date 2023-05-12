Piyasaları sevindirecek haber! Brent petrolün varil fiyatı düşüyor Brent petrolün düşmesi beklentisi piyasalara hakim ve bu doğrultuda sınırlı da olsa düşüşler görülüyor. Bu düşüşlerin yurt içinde akaryakıt fiyatlarına yansıması da beklentiler dahilinde.

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Dün 77,41 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,98 dolar seviyesinde tamamladı. bu gün ise Brent petrolün varil fiyatı 74,56 dolara düştü.

Bu düşüş piyasanın beklentilerine paralel olarak gelişti.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 azalışla 74,56 dolar oldu.

Batı Teksas türü ham petrolün varili 70,53 dolar

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,53 dolardan alıcı buldu.

ABD ve Çin'de devam eden ekonomik endişeler fiyatı etkiledi

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi ABD ve Çin'de devam eden ekonomik endişelerin talep görünümünü olumsuz etkilemesi etkili oldu.

ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin belirsizlikler resesyon endişelerini artırdı.

Brent petrolde destek ve direnç konumu

Brent petrolde teknik olarak 74,61 ile 74,69 dolar aralığının direnç, 74,46 ile 74,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.