Piyasaların gözü bu raporda! Yılın 4. enflasyon raporu, 2 Kasım'da açıklanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon raporu, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu görünümü aktararak, veriler hakkındaki beklentileri sıralıyor.
Raporda; Türkiye'nin 2023 yıl sonu, 2024 ve 2025 olmak üzere enflasyonu beklentileri dile gelecek.
TCMB, yılın 4. Enflasyon Raporu'nu 2 Kasım Perşembe günü saat 10.30'da Ankara'da açıklayacak.
Hafize Gaye Erkan, sunacak
TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-IV'ün tanıtımı amacıyla TCMB İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.
Toplantı canlı yayınlanacak
Toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki ''https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin'' adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.
Bu toplantı, Erkan'ın görev geldikten sonra sunacağı ikinci enflasyon raporu olarak kayda geçecek.
3. Enflasyon Raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 oldu
TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58'e yükseltirken, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 33'e güncelledi.
Banka, 2025 yıl sonunda enflasyonunun ise yüzde 15'e gerileyeceği öngörüsünde bulundu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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