Haberler



Ekonomi



Piyasaların gözü bu raporda! Yılın 4. enflasyon raporu, 2 Kasım'da açıklanıyor

Piyasaların gözü bu raporda! Yılın 4. enflasyon raporu, 2 Kasım'da açıklanıyor Merkez Bankası'nın enflasyon raporu yılda 4 kez açıklanıyor. Bu raporla birlikte piyasalar hesaplamalarını tekrar gözden geçiriyor. Yılın son raporunun ise 2 Kasım'da açıklanacağı bildirildi.