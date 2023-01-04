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    Piyasanın gözü Fed toplantı tutanaklarına çevrildi

    Küresel piyasalar, adımları atarken yüksek enflasyon ve üretimdeki düşüşle mücadeleyi fiyatlarken aynı zamanda da merkez bankalarının faiz kararları ile ilgili beklentileri de yakından takip ediyor.
    • 04.01.2023 - 09:32
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 09:40
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    Piyasanın gözü Fed toplantı tutanaklarına çevrildi

    Bugün gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarında.

    Dünya genelinde para politikası ve ekonomik aktiviteye ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zora soktu.

    Enflasyon endişesi güçlü kalmayı sürdürüyor.

    Söz konusu gelişmeler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin adımlarını nerede sonlandıracağına ilişkin tahmin aralığını genişleterek belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

    Fed'in bugün açıklanacak tutanakları ise bu adımların yönünü açıklar nitelikte olduğu için merakla bekleniyor.

    Fed, yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracak

    Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre Fed'in yüzde 70 ihtimalle şubatta 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artırım ihtimali de yüzde 30 olasılıkla güçlü kalmaya devam ediyor.

    Dolar endeksi yatay seyirde

    Dün yüzde 1'e yakın değer kazanan dolar endeksi ise yeni günde 104,5 seviyesinde yatay seyrediyor.

    Altının onsu yükseliyor

    Buna göre, altının ons fiyatı yükselişini üst üste beşinci işlem gününe taşıyarak yüzde 0,4 artışla 1.845 dolardan işlem görürken, bakırın libresi yüzde 1 azalışla 3,79 dolarda bulunuyor.

    Piyasanın gözü Fed toplantı tutanaklarına çevrildi #1

    Tesla'nın hisse senedi fiyatı yüzde 12 değer kaybetti

    Öte yandan, dün ABD'de elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisse senedi fiyatı, beklentilerin altında kalan teslimat sayılarıyla yüzde 12 değer kaybederken, ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri de zayıf talep nedeniyle üretimi azaltacağına dair haberler sonrası yüzde 4'ün üzerinde düştü.

    New York borsası dalgalı seyirde

    Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,40, Nasdaq endeksi yüzde 0,76 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,03 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

    Borsa İstanbul'da düşüş

    Yurt içinde, dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, gün içinde 5.704,83 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından artan satış baskısıyla düşüşe geçti ve günü yüzde 0,61 azalışla 5.626,57 puandan tamamladı.

    Dolar/TL

    Dün, yatay seyirle 18,7193'ten kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7310'dan işlem görüyor.

    Piyasanın gözü Fed toplantı tutanaklarına çevrildi #2

    Piyasalarda bugün takip edilecek veriler

    • 11.55 Almanya, aralık ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
    • 12.00 Euro Bölgesi, aralık ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI
    • 14.40 TCMB, Aralık ayı reel efektif döviz kurunu açıklayacak
    • 18.00 ABD, aralık ayı ISM imalat sanayi PMI
    • 18.00 ABD, kasım ayı JOLTS açık iş sayısı
    • 22.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları

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