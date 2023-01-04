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Piyasanın gözü Fed toplantı tutanaklarına çevrildi

Piyasanın gözü Fed toplantı tutanaklarına çevrildi

Küresel piyasalar, adımları atarken yüksek enflasyon ve üretimdeki düşüşle mücadeleyi fiyatlarken aynı zamanda da merkez bankalarının faiz kararları ile ilgili beklentileri de yakından takip ediyor.