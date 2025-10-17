Politika faizinde 100 baz puan indirim bekleniyor

- PPK Beklenti Anketine katılan ekonomistler, politika faizinin yüzde 40,5’ten yüzde 39,50'ye inmesini bekliyor.
- Ekim ayında Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesi öngörülüyor.
- Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.
Son toplantıda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirilmesine karar vermişti.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ekim ayında Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesini bekliyor.
ANKETE 22 EKONOMİST KATILDI
AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ekim Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
FAİZİN YÜZDE 39,50'YE GELMESİ BEKLENİYOR
Ekonomistlerin ekim ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 100 baz puan indirilerek yüzde 39,50'ye çekilmesi yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 39 ile yüzde 40,50 arasında yer aldı.
YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ: YÜZDE 37,5
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 37,5 oldu.
Geçen ay yapılan PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 40,50'ye çekilmişti.