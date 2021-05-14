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Polonya ekonomisi büyüme sürecine geri döndü

Polonya ekonomisi büyüme sürecine geri döndü

Polonya ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 büyüyerek beklentilerin altında kalsa da büyüme sürecinin içine girdi.