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    Polonya ekonomisi büyüme sürecine geri döndü

    Polonya ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 büyüyerek beklentilerin altında kalsa da büyüme sürecinin içine girdi.
    • AA
    • 14.05.2021 - 17:59
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    Polonya ekonomisi büyüme sürecine geri döndü

    Polonya İstatistik Dairesi’nin (GUS) öncü verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9'luk büyüme kaydetti. Ekonominin birinci çeyrekteki bu büyümesi geçen yılın son çeyreğinde 0,5'lik küçülmeden sonra geldi. Böylece ekonomi tekrar büyüme sürecine geri dönmüş oldu.

    Polonya ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğine göre ise yüzde 1,2 daraldı. Ülke ekonomisi 2020'nin son çeyreğinde koronavirüs salgınında kısıtlamalar nedeniyle yıllık yüzde 2,7 küçülme kaydetmişti. Polonya ekonomisi geçen yıl koronavirüs nedeniyle yıllık bazda yüzde 2,6'lık küçülme yaşamıştı.

    Polonya

    YÜZDE 3,8'LİK BÜYÜME BEKLENİYOR

    Polonya hükümeti, ekonominin bu yıl yüzde 3,8'lik bir büyüme göstereceğini öngörüyor.

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