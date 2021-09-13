Polyester elyaf ithalatına kota tanımlandı

Polyester elyaf ithalatına ek mali yükümlülükten muafiyet amacıyla tanınan kotanın uygulama detayları, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Polyester elyaf ithalatına, Ticaret Bakanlığı tarafından ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla tarife kontenjanı açıldı. Tebliğ, 23 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Resmi Gazete'nin 11 Eylül tarihli sayısında yayınlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için ilgili Cumhurbaşkanı kararı ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 16 bin 593 ton olarak belirlendi.

TARİFE KONTENJANI 5 BİN 531 TONU AŞAMAYACAK

Her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 5 bin 531 tonu geçemeyecek.

BAŞVURULAR BAKANLIĞIN SİTESİNDEN YAPILACAK

Tarife kontenjanı başvuruları, Ticaret Bakanlığı internet sitesi www.ticaret.gov.tr adresinden yapılabilecek.

BİR İTHAL LİSANSINDA VERİLEBİLECEK TARİFE KONTENJANI MİKTARI EN FAZLA 15 TON OLACAK

Kotanın dağıtımı, ilk gelen ilk alır yöntemiyle yapılacak. Bir ithal lisansında verilebilecek tarife kontenjanı miktarı 15 tonu geçemeyecek.

BİR LİSANS SADECE BİR ÜLKEYİ KAPSAYACAK

Bir ithal lisansı sadece bir ülke veya gümrük bölgesi için düzenlenecek. İthal lisansı devredilemeyecek.