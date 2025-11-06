Posta yoluyla yurt dışından gelen eşyalarda ek bilgi talep edilecek

- Gümrük işlemlerinin kolaylaşması amacıyla yurt dışından posta yoluyla gelen eşyaların beyannamesinde 6'lı GTİP bilgisi aranacak.
- Hızlı kargoyla gelen eşyalarda ise 8'li GTİP bilgisi aranmaya devam edilecek.
- Düzenleme, e-ticaret ve e-ihracatın uluslararası uyum ve gelişimini hedefliyor.
Posta yoluyla yurt dışından gelen eşyanın beyanında 6'lı GTİP (tarife alt pozisyonu) bilgisi aranacak.
Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan "Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
GÜMRÜKLERDE 6'LI GTİP BİLGİSİ ZORUNLU
Buna göre posta yoluyla yurt dışından taşınan eşyanın gümrük işlemlerinde 6'lı GTİP bilgisi aranacak. Böylece eşyaların beyan süreçleri gümrüklerde daha da kolaylaşacak.
Hızlı kargoyla yurt dışından gelen eşyalarda ise 8'li GTİP bilgisi aranmaya devam edilecek.
KONSİNYE İHRACATTA KOLAYLIK
Ayrıca, konsinye ihracatın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle yapılmasına da imkan sağlandı.
E-TİCARETTE ŞEFFAFLIK VE GÜVENİRLİK AMAÇLANDI
Bakanlık yetkilileri, bu düzenlemeyle e-ticaret işlemlerinde ve e-ihracatta ülkenin uluslararası alanda uyumunun ve gelişiminin sağlanmasının hedeflendiğini, e-ticarette şeffaflık ve güvenilirliğin amaçlandığını bildirdi.