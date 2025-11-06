Posta yoluyla yurt dışından gelen eşyalarda ek bilgi talep edilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Posta yoluyla yurt dışından gelen eşyanın beyanında 6'lı GTİP (tarife alt pozisyonu) bilgisi aranacak.

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan "Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GÜMRÜKLERDE 6'LI GTİP BİLGİSİ ZORUNLU

Buna göre posta yoluyla yurt dışından taşınan eşyanın gümrük işlemlerinde 6'lı GTİP bilgisi aranacak. Böylece eşyaların beyan süreçleri gümrüklerde daha da kolaylaşacak.

Hızlı kargoyla yurt dışından gelen eşyalarda ise 8'li GTİP bilgisi aranmaya devam edilecek.

KONSİNYE İHRACATTA KOLAYLIK

Ayrıca, konsinye ihracatın basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle yapılmasına da imkan sağlandı.

E-TİCARETTE ŞEFFAFLIK VE GÜVENİRLİK AMAÇLANDI

Bakanlık yetkilileri, bu düzenlemeyle e-ticaret işlemlerinde ve e-ihracatta ülkenin uluslararası alanda uyumunun ve gelişiminin sağlanmasının hedeflendiğini, e-ticarette şeffaflık ve güvenilirliğin amaçlandığını bildirdi.