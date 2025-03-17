Pozitifbank TMSF'ye devredildi

Yasa dışı bahis soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş'ye el konulmuştu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Pozitifbank'ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine karar verildiğini duyurdu.

"PAY FİX MÜLKİYETİNDEKİ HİSSEYE İLİŞKİN ORTAKLIK HAKLARI YÖNETİMİ TMSF'YE DEVREDİLDİ"

BDDK'nın duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17.03.2025 tarihli ve 11176 sayılı Kararı ile; Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin (Banka) nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 18 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında bankanın, Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verilmiştir.