Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti kullananların çalışma sürelerinde değişiklik

Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük 9 saati geçmeyen çalışma süresi, herhangi bir hafta içinde iki kez 10 saate çıkarak esnetilebilecek.

Profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların günlük çalışma süreleri, 9 saat ile sınırlıydı. Bu özelliklerde taşıt kullananların çalışma süresinin, bir hafta içinde iki kez 10 saate çıkarılabileceği açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlanan "Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlandı.

PROFESYONEL VE AĞIR VASITA EHLİYETİ İLE TAŞIT KULLANANLARIN ÇALIŞMA SÜRESİ ESNETİLDİ

Buna göre, profesyonel ve ağır vasıta ehliyeti ile taşıt kullananların "9 saati geçemez" olarak belirlenen günlük çalışma süresi, herhangi bir hafta içinde iki kez 10 saate kadar çıkarılabilecek.