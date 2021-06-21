PTT iş yerleri kademeli olarak hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı hizmet veren PTT AŞ, iş yerlerinde kademeli normalleşme süreciyle birlikte yeni düzenlemeler yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar ve çalışanların sağlığını korumak amacıyla geçici olarak kapatılan PTT iş yerleri, normalleşme tedbirleri kapsamında kademeli olarak hizmete açıldı.

BAZI İŞ YERLERİ SALGIN NEDENİ İLE GEÇİÇİ OLARAK KAPATILMIŞTI

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, koronavirüs ilk gününden itibaren mesai gözetmeden vatandaşlara hizmet ulaştırmak için gayretle çalıştıklarını ancak bu süreçte bazı iş yerlerinin salgın nedeniyle geçici olarak kapatıldığını ve burada verilen hizmetlerin de başka iş yerlerine aktarıldığını anımsattı.

MESAİ SAATİ 08.30-17.30

Normalleşme süreciyle birlikte bu iş yerlerini kademeli olarak açtıklarını belirten Gülten, açık olan tüm iş yerlerinde mesai saatinin 08.30-17.30 olarak belirlendiğini ifade etti.

PTTMATİK, ATM'LER, MOBİL BANKACILIK, İNTERNET BANKACILIĞI ALTERNATİFLERİ HATIRLATILDI

Gülten, “İş yerlerinde yoğunluk yaşanmaması adına vatandaşlarımız fatura tahsilatı, maaş ödemesi gibi bankacılık işlemlerini PTT iş yerlerine gelmelerine gerek kalmadan PTTMatikler, kamu ortak ATM'leri, mobil bankacılık, internet bankacılığı gibi alternatif işlem kanallarından kolaylıkla gerçekleştirebilir."

"BAZI İŞ YERLERİNDE YENİLEME YAPILACAK"

Vatandaşların ve çalışanların sağlığını korumak, hizmet kalitesini artırmak için bazı iş yerlerinde yapısal yenileme çalışmalarının da yapıldığını bildiren Gülten, "Pandemi nedeniyle bazı iş yerlerimizi geçici olarak kapatmak zorunda kalırken burada verilen hizmetlerimizi de başka iş yerlerimize aktardık. Ayrıca, bazı iş yerlerimizde gerekli yapısal düzenlemeleri gerçekleştiriyoruz ve bu iş yerlerimizi hizmet kalitemizi artırmak amacıyla yeniliyoruz." bilgisini verdi.