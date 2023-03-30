PTT'den anlamlı hareket! Türkiye'nin otomobilleri konulu anma pulunu yayınladı PTT AŞ, "Türkiye'nin Otomobilleri" konulu anma pulu ve ilk gün zarfını tedavüle sundu.

AA

PTT, Türkiye için önemli günler ve yaşanan önemli gelişmelerle ilgili o günün ya da olayın anısına pul çıkartıyor.

Bu pullar toplumun gündemini oluşturan ve değer verilen olayın taçlanması anlamı taşıyor.

Gelenek yerli otomobillerle devam etti

PTT'nin özel pul geleneğinde bu kez yerli otomobiller serisi yer aldı.

Pul satışta

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'nin Otomobilleri" konulu 2x10 lira bedelli (36x52 milimetre boyutunda) anma pulu ve 30 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Devrim ve Toog

Devrim ve Toog hatıra pulunda yan yana yer aldı.

İlk gün damgası

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün PTT Pul Müzesi'nde "Türkiye'nin Otomobilleri 30.03.2023 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.