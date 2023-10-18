Pul biber ihracatı yüzde 27 arttı 2023 yılının ilk dokuz ayında yapılan pul biber ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Üreticiler yıl sonuna kadar ihracatın daha da artacağı görüşünü savunuyor.

AA

Pul biber ihracatı o yıl alınan verime ve talebe göre şekilleniyor.

Türkiye'den 9 ayda 94 ülkeye 8 milyon 624 bin dolarlık pul biber satıldı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 2022'de Türkiye'den 104 ülkeye 10 milyon 549 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı.

Geçen yıl ocak-eylül döneminde 6 milyon 812 bin dolar olan pul biber ihracatı, bu yılın aynı döneminde yaklaşık yüzde 27 artışla 8 milyon 624 bin dolara çıktı.

Geride kalan 9 ayda Suudi Arabistan, ABD, Irak, Fransa, Rusya, Türkmenistan, Birleşik Arap Emirliği, Dubai, Çin Halk Cumhuriyeti, Malta, Japonya, Küba ve Fas'ın da aralarında bulunduğu 94 ülkeye 2 bin 600 ton pul biber gönderildi.

En fazla pul biber ihracatı Almanya'ya

Pul biber ihracatında ilk sırayı 1 milyon 407 bin dolarla Almanya aldı.

Bu ülkeyi 1 milyon 76 bin dolarla Hollanda ve 1 milyon 61 bin dolarla İngiltere izledi.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, pul biber ihracatının 2023 yılı içerisinde artarak devam etmesinin sevindirici olduğunu belirterek, yöre çiftçisinin toprağını üretime dönüştürerek ülke ekonomisine katkı sunmayı sürdürdüğünü ifade etti.

"Yıl sonuna kadar ihracat rakamlarımızın daha yukarılara çıkacağına inanıyoruz"

Kızıldemir, pul biber ihracatındaki artışın, Türkiye'nin acı ile özdeşleşen şehri Şanlıurfa'da hem üreticiler hem de ihracatçılar açısından memnuniyetle karşılandığını aktararak, şöyle konuştu:

Türkiye'den yapılan pul biber ihracatı 2022 yılında da artarak devam etti; 2023 yılında da, yakalanan bu ivme güzel bir şekilde sürdürüldü. Yeni mahsul ürünlerimiz piyasaya çıktı, bunlarla beraber inanıyoruz ki yıl sonuna kadar ihracat rakamlarımız çok daha yukarılara çıkacak ve ülke ekonomimize döviz girdisi olacaktır. Birçok ihracatçı firma Şanlıurfa'da ve Güneydoğu'da üretilen bu pul biberleri dünyanın birçok ülkesine satıyor. Birçok tarımsal üründe olduğu gibi biber ekimi yapan çiftçilerimizin desteklenmesi halinde artan üretim rakamlarının ihracata da yansıyacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde pul biberimizin daha fazla ülkenin mutfağında kullanılmasını istiyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)