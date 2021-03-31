Ramazan ayı yaklaştı, hurmalar tezgahlardaki yerini almaya başladı. Eminönü’nde hurmalar, kalitesine göre ortalama 10 ila 88 lira arasında satışa sunuldu.

Ramazan ayının vazgeçilmez yiyeceği olan hurma, Eminönü’nde tezgahları süslemeye şimdiden başladı.

Eminönü ve Mısır Çarşısı'ndaki esnaf, koronavirüs salgını öncesindeki kalabalığı pek de aratmayan ilgiden memnun.

HER KESEYE UYGUN HURMA VAR

Her keseye uygun hurma satışı yapılırken, kalitesine ve cinsine göre fiyatları değişiyor. Medine hurması 48 lira, Kudüs hurması ise 70 liradan satılırken ortalama 10 ila 88 lira arasında hurma fiyatları alıcı buluyor.

Ramazan ayı yaklaşınca hurmalar tezgahlarda yerini aldı VİDEO

“HURMA FİYATLARI 10 LİRA İLA 88 LİRA ARASI DEĞİŞİYOR”

Geçen hafta yoğunluğun olduğunu belirten Eminönü esnafı Hasan Öner, “İnşallah bu haftada işlerimiz iyi olur. Hurma Ramazan ayının ve sofralarımızın lezzetli meyvesi, aynı zamanda faydalı bir ürün. Vatandaşların tüm ihtiyaçları için ürünlerimizi hazırladık. Yaklaşık 10 gündür işlerimiz güzel. Tekrardan kısıtlamanın gelmesi inşallah etkilemez bizi. Hurmayı her zaman satıyoruz. Ramazan ayında ayrı bir talep oluyor. Hurma fiyatları 10 lira ilae 88 lira arası değişiyor. Her bütçeye göre hurmamız var. Eminönü esnafı hurma ve komposto ürünleriyle ramazan ayına hazır.” diyerek sözlerini tamamladı.

“RAMAZAN AYI ÖNCESİ BEKLENTİMİZ YÜKSEK”

Salgın nedeniyle beklentilerinin her zamanınkinin altında olduğunu belirten Eminönü esnafı İlyas Çelik, “Kısıtlamalar var ama bizler Ramazan ayına hazırız. Soflarımızı süsleyen hurmalarımızı tezgahlarımıza indirdik. Hurmalara talep önümüzdeki hafta başlar. Beklentimiz yüksek. Hurmalarımız arasında Medine hurması var 48 lira, Kudüs hurmasını ise 70 liradan satıyoruz.” şeklinde konuştu.