Ramazan ayının vazgeçilmezi hurma tezgahlardaki yerini aldı Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan hurma, sofralardaki baş köşesindeki yerini almadan önce tezgahlardaki yerine kuruldu.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte onca olumsuzluğa rağmen, gelenek ve alışkanlıklarımızdan vazgeçmeden Ramazan'ı karşılamaya çalışıyoruz.

Pidelerin dışında hurmalar da vazgeçilmezlerimiz arasında yer alıyor.

İftar sofralarının gözdesi

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala iftar sofralarının gözdesi olan hurma da tezgah ve raflardaki yerini aldı.

Doyurucu ve besleyici

Doyuruculuğu ve besleyiciliğinin yanında Ramazan ayına özgü olması nedeniyle ayrı bir önemi olan hurma, satış noktalarında kendini göstermeye başladı.

Hurmaya talep artıyor

Hurma ticaretiyle uğraşan Ahmet Özkan, Ramazan yaklaştıkça hurmaya talebin de arttığını söyledi.

"Bu yıl kaliteli ürün az"

Geçen yıl hurmanın hasat zamanında Mekke'ye kar yağması ve Medine'de sel olması nedeniyle bu yıl kaliteli ürünün az çıktığını bildiren Özkan, bu durumun fiyatlara yansıdığını dile getirdi.

"Hurma fiyatı kur artışlarından etkilendi"

Özkan, ithal edildiği için hurma fiyatının kur artışlarından da etkilendiğine dikkati çekerek, "Bu sene umre ibadeti sebebiyle, hurma satışları daha önce başladı. Hurma fiyatları da geçen yıla oranla yüzde 20-25 civarında arttı." dedi.

"Medine hurması tercih ediliyor"

Türkiye'ye Suudi Arabistan, İran, Irak, Mısır, Cezayir, Kudüs ve mevsimine göre Libya'dan yaklaşık 30 cins hurma getirildiğini anlatan Özkan, ülkede hac ve umre ibadetinden dolayı ağırlıklı olarak Medine hurmasının tercih edildiğini ifade etti.

"Hurma fiyatları 145 lira ile 290 lira arasında"

Sadece Medine'den 20'ye yakın hurma cinsinin ithal edildiğini belirten Özkan, bunların kabuklu kabuksuz, büyük küçük, yumuşak sert gibi özelliklerine göre sınıflandırıldığını, kilogramının 145 lira ile 290 lira aralığında satıldığını kaydetti.

Çeşitlerine göre hurma fiyatları

Diğer hurma cinslerinin fiyat ve faydaları hakkında da bilgi veren Özkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

Mebrum hurmasının kilogram fiyatı, boylarına göre 165 lira ile 265 lira arasında değişiyor. Kan hurması diye bilinen, Hudri cinsinin kilogramı 175 lira. Arap ülkelerinde, demir oranı diğer hurmalara göre daha yüksek olan Hudri cinsinden pekmez yapılır. Medine karası diye anılan Safavi hurmasının kilogramı 175 lira, antioksidan değeri daha yüksek olan bu cinsi Araplar özellikle karaciğer yağlanmasına karşı öneriyor. Diyabet hastalarının ya da şeker sevmeyenlerin tüketebileceği Sugi hurmasının kilogramı 130 lira ile 200 lira arasında satılıyor. Dişi olmayan bebek ve yaşlıların tüketebileceği daha etli bir cins olan Mejdul hurmasının kilogramı 190 ile 290 lira aralığında bulunuyor. Irak'tan gelen hurmanın kilogram fiyatı ise 45 lira. Peygamber Efendimiz'in diktiği rivayet edilen Acve hurmasının kilogramı da 200 ile 260 arasında satılıyor. Hadislerde Acve hurması ile ilgili 7 adet yenmesinin şifa olduğu müjdeleniyor.

"Günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılıyor"

Bir insanın günlük vitamin ve mineral ihtiyacının hurmayla karşılanabileceği belirten Özkan, bekleyen ve bayatlamış ürünlerin hurma pekmeziyle tatlandırıldığını, raf ömrünün daha uzun olması için oksit gazına tabi tutulduğunu, parafinle parlatıldığını ve şıralı sularda bekletildiğini anlattı.

Hurma alırken nelere dikkat edilmeli?

Özkan, şunları kaydetti: