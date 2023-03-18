Ramazan boyunca kırmızı etteki ürünlerin fiyatları sabitlenecek Ramazan ayı yaklaşırken gıda ürünlerindeki fahiş fiyatın önüne geçmek için yeni formüller öne sürülüyor. PERDER, 2 bin 140 mağazaya sahip 44 üyesine kırmızı eti sabitleme tavsiyesinde bulundu.

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER), Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu yetkilileriyle yaptıkları çalışmalar sonucunda Ramazan ayı boyunca bazı et ürünlerinin fiyatlarında sabitleme kararı aldı.

Derneğe üye, kasap reyonu olan üyeler, kampanyaya dahil edilecek.

Kıymanın kilosu 190 TL, kuşbaşınınki ise 210 TL olacak

Derneğin yaptığı açıklamaya göre, 20 Mart 2023 tarihinden itibaren, dana kıymalık etin kilogram fiyatını 190 TL'den, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 TL'den satış yapılması doğrultusunda tavsiye kararı alındı.

44 üye ve 2 bin 140 mağaza

İstanbul PERDER'in bünyesinde 44 üye ve 2 bin 140 mağaza bulunuyor.

"20 Mart 2023 tarihinden itibaren"

Açıklamada şu bilgiler kaydedildi: