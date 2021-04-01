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    Ramazan kolileri bu yıl genellikle orta boy olacak

    Ramazan yaklaşırken adet halene gelen Ramazan kolileri ile ilgili iş yerlerinin nabzını tutan kapsamlı bir araştırma yapıldı.
    • İHA
    • 01.04.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 16:44
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    Ramazan kolileri bu yıl genellikle orta boy olacak

    Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte marketler ve e-ticaret siteleri Ramazan kolilerini hazırlamaya başladı. Bir e-ticaret platformu da bu dönemde birçok alternatif arasında kalan müşterilerin koli tercihindeki satın alma davranışlarını araştırdı.

    Araştırma sonuçlarına göre, iş yerlerinin yüzde 35’i Ramazan ayında, çalışanlarına veya ihtiyaç sahiplerine Ramazan kolisi yardımı yapmayı düşünüyor.

    KOLİLER BU YIL ORTA BOY OLACAK

    Türkiye’nin 81 ilinde 2 binin üzerinde tüketiciyle gerçekleştirilen araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 60’ı orta boyuttaki Ramazan kolisi tercihi ediyor.

    İŞ YERLERİNİN YÜZDE 53'Ü HAZIR KOLİ ALACAK

    Araştırmaya katılan iş yeri sahiplerinin yüzde 35’i Ramazan kolisi yardımı yapmayı planlarken, yüzde 53’ü hazır koli tercih edeceğini aktardı. Yüzde 47’si ise koliyi kendilerinin hazırlayacağını belirtiyor.

    TÜKETİCİ KOLİNİN İÇİNDE BİLİNİR MARKALAR OLMASINI İSTİYOR

    Tüketici tercihindeki en belirleyici kriter, koli içeriğinin bilindik ve kaliteli markalardan oluşması. İş yerlerinin yüzde 71’i koli içerisinde yer alan ürünlerin bu özelliklerde olması gerektiğini düşünüyor.

    İÇİNDE YER ALMASI GEREKEN 15 ÜRÜN

    Ürün çeşitliliğine önem veren tüketiciler, satın alacakları erzak paketinde mutlaka yer alması gereken 15 ürünü şöyle sıraladı: Çay, sıvı yağ, pirinç, makarna, şeker, salça, un, bulgur, mercimek, zeytin, fasulye, tuz, arpa şehriye, hurma, Türk kahvesi.

    Ramazan kolileri bu yıl genellikle orta boy olacak #1

    RAMAZAN KOLİSİ İÇİN ORTALAMA 75 LİRA BÜTÇE AYRILIYOR

    Araştırmadan çıkan sonuçlara göre, iş yerleri 2021 yılında bir adet Ramazan kolisi için ortalama 75 lira bütçe ayırmayı öngörüyor.

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