Ramazan öncesinde ihtiyaç sahipleri için 183.2 milyon lira kaynak ayrıldı

Ramazan öncesinde ihtiyaç sahipleri için 183.2 milyon lira kaynak ayrıldı

Bakan Selçuk, Ramazan ayı öncesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından ulaştırılan yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Selçuk, “Her il ve ilçede kurulu bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, muhtaç hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi olarak gıda yardımı yapıyoruz.

TEMEL GIDA İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Buna ek olarak her yıl Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik birer periyodik pay tutarında ilave kaynak aktarıyoruz.” dedi.

AKTARILAN MİKTAR

Gıda yardımı yapılması için gönderilen kaynağın Ramazan ayı öncesinde ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Selçuk, bu kapsamda SYDV’lere toplam 183.2 milyon tutarında kaynak aktardıklarını kaydetti.

Selçuk, aktarılan paranın, ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYDV’lerin titiz bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.