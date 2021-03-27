Euro
9.5617
2.2%
Dolar
8.0803
1.77%
Altın
451.5
2.5%
Borsa
1.382
-0.88%
Bitcoin
437.454
2.24%
EXEN Coin
17.69
18.40%
11ºC
İstanbul
Güneşli 11 C

    Ramazan öncesinde ihtiyaç sahipleri için 183.2 milyon lira kaynak ayrıldı

    Bakan Selçuk, Ramazan ayı öncesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
    • İHA
    • 27.03.2021 - 12:02
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 12:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ramazan öncesinde ihtiyaç sahipleri için 183.2 milyon lira kaynak ayrıldı

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından ulaştırılan yardımlara ilişkin bilgi verdi.

    Bakan Selçuk, “Her il ve ilçede kurulu bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, muhtaç hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi olarak gıda yardımı yapıyoruz.

    TEMEL GIDA İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

    Buna ek olarak her yıl Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik birer periyodik pay tutarında ilave kaynak aktarıyoruz.” dedi.

    Ramazan öncesinde ihtiyaç sahipleri için 183.2 milyon lira kaynak ayrıldı #1

    AKTARILAN MİKTAR

    Gıda yardımı yapılması için gönderilen kaynağın Ramazan ayı öncesinde ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Selçuk, bu kapsamda SYDV’lere toplam 183.2 milyon tutarında kaynak aktardıklarını kaydetti.

    Selçuk, aktarılan paranın, ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYDV’lerin titiz bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir