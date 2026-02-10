Ramazan öncesinde marketlerde 1,7 milyon ürün daha denetlendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ramazan öncesi marketlere sıkı markaj...

Vatandaşların daha huzurlu bir ramazan ayı geçirmelerini sağlamak için ulusal ve yerel marketler nezdinde denetimler devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre bu kapsamda 3-9 Şubat'ta tarım il müdürlükleri ile ticaret il müdürlüklerinin birlikte ve eşgüdümlü denetimlerinde 8 bin 546 markette toplam 1 milyon 729 bin ürün denetlendi.

24 MİLYON 707 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Söz konusu denetimlerde 6 bin 185 ihlal tespit edilirken toplam 24 milyon 707 bin 84 lira para cezası uygulandı.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na ise toplam 2 bin 119 işlem sevk edildi.