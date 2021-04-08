Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden 'helva'

Ramazan yaklaşırken sofralarda yer alacak geleneksel tatlardan helva öne çıkıyor. Türk mutfağının yüz yıllık vazgeçilmezlerinden helva, diyet listelerinin de vazgeçilmezi olarak dikkati geçiyor.

Yüksek besin değeri ile içerisinde güçlü protein kaynağı barındıran helva, tüketildiğinde tokluk hissi vererek kilo almayı da önlüyor.

Uzmanlar faydaları saymakla bitmeyen helvanın damar tıkanıklığından kansızlığa, kemik hastalıklarından bağışıklığın kuvvetlenmesine kadar pek çok hastalığa iyi geldiğini söylüyor.

Doğumdan ölüme, bayramdan şenliğe kadar pek çok farklı adetin temel unsuru olarak masalara gelen helvanın, yüz yıllardır Türk gelenek ve görenekleri arasında vazgeçilmez bir yeri var.

ÖNEMLİ BİR PROTEİN DEPOSU

Türk coğrafyasının kodlayıcı lezzetlerinden biri olma özelliği ile tat hafızalarına kazınan helva sağlık açısında da önemli bir protein deposu.

Türk lezzetlerini Bursa’dan dünyaya duyuran firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sayılgan, yüksek lezzeti ile tatlı ihtiyacımızı karşılayan helvanın, sağlığımız için de olmazsa olmaz besinler arasında en ön sıralarda yer aldığını söyledi.

“TAHİN, ÇOK ÖNEMLİ BİR BESİN KAYNAĞI”

Sayılgan, “Kabukları soyulduktan sonra kurutulan susamların ezilmesi sonucunda meydana gelen tahin, çok önemli bir besin kaynağıdır. Güçlü bir protein kaynağı olup tokluk hissi verip, kilo almayı önler.

"GÜN BOYU AÇLIK HİSSİ YAŞATMAZ"

Diyet listelerinin önemli bir destekçisi olduğu gibi Ramazan ayında da sahur vaktinde tüketildiğinde gün boyu açlık hissi yaşatmaz.” dedi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Sayılgan helvanın hiç bilinmeyen faydalarını şöyle sıraladı:

“Bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıkları önler. Kemik sağlığını destekler. Balgam söktürücü özelliğe sahiptir.

DAMAR TIKANIKLIĞINA İYİ GELİYOR

Damar tıkanıklığına iyi gelir. Ham maddesi olan susamda kolesterol bulunmaz. Kanser hücrelerinin genişlemesini engeller. Vücutta biriken toksinlerin atılmasını sağlar. Kansızlığa iyi gelir. Beyindeki sinir hücrelerinin güçlenmesini sağar. Migren ataklarının hafiflemesini sağlar.

ALZHEIMER’I AZALTIYOR

Alzheimer hastalığı gelişimini yavaşlatır. Karaciğerdeki zararlı maddelerin temizlenmesine iyi gelir. Vücut iltihaplarının daha çabuk iyileşmesini sağlar. Mide ve bağırsaklarda biriken gazı söktürür. Basur üzerinde olumlu etkilere sahiptir.”

TAHİN HELVASININ İÇERİĞİ

100 gram sade tahin helvasının içerisinde 0,1 miligram C vitamini, 0,424 miligram Tiamin, 0,088 miligram Riboflavin, 2 bin 856 miligram Niacin, 0,348 miligram B6 vitamini, 65 miligram folat bulunuyor.