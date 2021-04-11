Ramazan'da israftan kaçınma çağrısı

TESK Başkanı Palandöken, salgın koşullarına dikkati çekerek, gıda alışverişinin arttığı Ramazan'da israftan kaçınılması çağrısında bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, ramazanın, bereketin, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin ayı olduğunu belirtti.

GIDA İSRAFINA DİKKAT

Gıda israfının Ramazan'da ciddi boyutlara ulaştığına işaret eden Palandöken, "İsraf edilen gıdalarla birlikte nimetimiz, paramız ve emeğimiz de çöpe gitmiş oluyor. Koronavirüs sebebiyle çok sayıda kişinin işsiz kaldığı ve geçim sıkıntı çektiği bu dönemde bir lokma ekmek, bir damla su bile israf edilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

HER YIL 7.7 MİLYON TON YİYECEK İSAF EDİLİYOR

Palandöken, Birleşmiş Milletler Gıda İsraf Endeksi Raporu'na göre her yıl 7 milyon 700 bin ton yiyecek ve içeceğin israf edildiği Türkiye'nin dünyada en fazla gıda israfı yapılan üçüncü ülke konumunda bulunduğunu aktararak,

"İHTİYACIMIZ KADAR EKMEK ALALIM"

"Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bu yıl evlerimizde geçireceğimiz mübarek ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için sofralarımızı kurarken doyabileceğimiz kadar yemek pişirmeye ve ihtiyacımız kadar ekmek, pide ve kuru bakliyat almaya dikkat etmeliyiz." ifadesini kullandı.