Ramazan'da kırmızı ette indirim yarın başlıyor Kırmızı ette daha önce açıklanan indirimler yarın market ve Tarım Kooperatiflerde uygulanmaya başlanacak.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu çatısı altında faaliyetlerini sürdüren İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER), Ramazan ayı boyunca kırmızı et ürünlerinin fiyatlarını geri çekme sabitleme kararı aldığını açıklamıştı.

PERDER bu kararı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu (ESK) yetkilileriyle yaptığı çalışmalar sonucunda aldı.

Alınan kararlar sonucunda yapılan sabitleme uygulaması yarın başlayacak.

Dana kıymanın kilogramı 190 lira, dana kuşbaşının kilogramı 210 lira

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, İstanbul PERDER olarak, Ramazan itibarıyla dana kıymanın kilogram fiyatını 190 liradan, dana kuşbaşının kilogram fiyatını ise 210 liradan satışa sunulduğunu hatırlattı.

44 üye ve 2 bin 140 mağaza

Bünyesinde 44 üye ve 2 bin 140 mağaza bulunan İstanbul PERDER'in kampanyaya dahil olan üyeleri, bu fiyatlara uyacak.

Ramazan'ın ilk günü uygulama başlayacak

İstanbul PERDER üyeleri, fiyatları sabitlenen et ürünlerini Ramazan'ın ilk günü itibarıyla tüketicilerle buluşturuyor.

Sonra da devam etmesi isteniyor

Ramazan ayı boyunca uygulanacak olan sabit fiyat uygulamasının Ramazan'dan sonra da devam etmesi planlanıyor.

ESK devreye girdi

ESK da Ramazan öncesinde et fiyatlarındaki spekülasyonun önüne geçmek için adımlar attı.

Bu kapsamda yurt dışından canlı kesimlik hayvan alımı ve karkas ithalatı için çalışmalar yapan ESK, Ramazan boyunca piyasaya sunulmak üzere 8 bin 500 ton karkas ve 40 bin baş da kesime hazır büyükbaş hayvan alım sözleşmesi imzaladı.

Türkiye genelinde Tarım Kredi market zincirleri ile bir protokol imzalayan ESK, protokol kapsamında marketlere verilen aylık minimum ürün miktarını 600 tona çıkardı.

Tarım Kredi Market'lerinde kıyma 140 lira, kuşbaşı 150 lira

Buna göre, Tarım Kredi market zincirleri ise MAP (modifiye atmosfer paketleme) ambalajlı kıymanın kilogramını 140 lira, kuşbaşının kilogramını da 150 liradan satacak.

İstanbul özelinde de tedbirler alan ESK, kentte kasap esnafına 72 bin kilogram, sanayiye 100 bin kilogram ve perakende zincir marketlere de 76 bin kilogram karkas et tedarik etti. Ayrıca, İstanbul PERDER ile de ortak bir çalışma yapan ESK, Ramazan boyunca söz konusu üye market zincirlerine karkas et verecek.

"Kampanya ile birlikte arz ve talebin dengeleneceğini düşünüyoruz"

Kırmızı et fiyatlarındaki artışın spekülatif olduğunu ifade eden Güzeldere, şu değerlendirmelerde bulundu: