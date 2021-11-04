Reel efektif döviz kuru endeksi ekimde geriledi

Merkez Bankası'nın reel efektif döviz kuru endeksi, ekimde TÜFE bazında 2,56 puan azalarak 60,37'ye düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan geçici verilere göre, ekim ayı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ekimde bir önceki aya kıyasla 2,56 puan azalarak 60,37'ye indi. Endeks, eylülde 62,93 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE BAZINDA REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU ENDEKSİ 77,78

Bu dönemde Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de 1,12 puan gerileyerek 78,90'dan 77,78'e düştü.

Türk Lirası’nın değeri, ekimde 2020'nin aynı ayına göre TÜFE bazında 0,17 puan azalırken, Yİ-ÜFE bazında ise 7,38 puan arttı.

REEL EFEKTİF DÖVİZ KURU ENDEKSİ NEDİR

Nominal efektif döviz kuru, Türkiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, Türk Lirası’nın ağırlıklı ortalama değeridir.

Ağırlıklar ikili ticaret akımları kullanılarak belirlenmektedir. Reel efektif döviz kuru ise nominal efektif döviz kurundaki nispi fiyat etkileri arındırılarak elde edilir.