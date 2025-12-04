Reel efektif döviz kuru endeksi kasımda 71,79 oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), “Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri” raporunu yayımladı.

Açıklamaya göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru (REK) endeksi kasım ayında bir önceki aya göre 0,07 puan gerileyerek 71,86’dan 71,79 seviyesine düştü.

Yİ-ÜFE bazlı REK endeksi ise aynı dönemde 0,05 puanlık azalışla 95,52’den 95,47’ye geriledi.

Açıklamaya göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru (REK) endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre 0,07 puan gerileyerek 71,86’dan 71,79 seviyesine düştü.

Yİ-ÜFE bazlı REK endeksi ise aynı dönemde 0,05 puanlık azalışla 95,52’den 95,47’ye geriledi.

TÜRK LİRASI'NIN DEĞERİ

Böylece Türk Lirası'nın değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 0,34 puan, Yİ-ÜFE bazında 1,52 puan azaldı.

TÜFE AYLIK YÜZDE 0,87 ARTARKEN, Yİ-ÜFE YÜZDE 0,84 ARTTI

TCMB'nin REK endeksi gelişmeleri değerlendirmesinde şu ifadeye yer verildi:

REK endeksindeki azalış, temel olarak nominal kur artışının TÜFE'deki artıştan daha fazla olmasından kaynaklanmıştır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk Lirası karşısında, dolar ve euro bir önceki aya göre sırasıyla ortalama yüzde 1,08 ve yüzde 0,30 değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 0,87 artarken, Yi-ÜFE yüzde 0,84 artmıştır.

Değerlendirmede, Türkiye TÜFE’sinin endeksin artışına katkıda bulunurken, Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişimin endeksi azaltıcı yönde etkilediği ifade edildi.