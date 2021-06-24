Euro
%
Dolar
%
Altın
%
Borsa
%
Bitcoin
285.999
-3.97%
EXEN Coin
29.53
0.10%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Reel kesim güven endeksi haziranda 113'e yükseldi

    TCMB'nin yayınladığı verilere göre mayıs ayında 110,3 olan Reel Kesim Güven Endeksi, haziranda 113'e yükseldi.
    • AA
    • 24.06.2021 - 10:19
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 10:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Reel kesim güven endeksi haziranda 113'e yükseldi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı reel kesim güven endeksi yayınlandı. Mayıs ayında 110,3 olan Reel Kesim Güven Endeksi haziranda 113'e çıktı.

    Reel kesim güven endeksi haziranda 113 e yükseldi #1

    RKGE, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 2,7 PUAN ARTTI

    2021 yılı haziran ayında RKGE, bir önceki aya göre 2,7 puan artarak 113,0 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut mamul mal stoku ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

    Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 2,7 puan artarak 109,8 seviyesinde gerçekleşti.

    Reel kesim güven endeksi haziranda 113 e yükseldi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir