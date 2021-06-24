TCMB'nin yayınladığı verilere göre mayıs ayında 110,3 olan Reel Kesim Güven Endeksi, haziranda 113'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı reel kesim güven endeksi yayınlandı. Mayıs ayında 110,3 olan Reel Kesim Güven Endeksi haziranda 113'e çıktı.

RKGE, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 2,7 PUAN ARTTI

2021 yılı haziran ayında RKGE, bir önceki aya göre 2,7 puan artarak 113,0 seviyesinde gerçekleşti. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut mamul mal stoku ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 2,7 puan artarak 109,8 seviyesinde gerçekleşti.