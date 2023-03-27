Reel kesim güven endeksi martta 1,7 puan arttı Merkez Bankası, mart ayına ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Haber Merkezi

Mart ayına ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) açıklandı. 2023 yılı Mart ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.727 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

1,7 puan arttı

2023 yılı Mart ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,7 puan artarak 104,1 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve son üç aydaki toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilendi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 105,2 seviyesinde gerçekleşmişti.