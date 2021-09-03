Reeskont kredilerinin 30 milyar dolara çıkarılması ihracata büyük katkı sağlayacak

TİM Başkanı Gülle, reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar dolara çıkarılmasını değerlendirerek finansmana ulaşımda ve daha düşük maliyetli kredi kullanmada iyi bir destek olacağını belirtti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kaynaklarıyla kullandığı reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar dolara çıkarılmasıyla ilgili düşünceleri aktararak, alınan kararı "olumlu bir gelişme" olarak nitelendirdi.

MÜJDEYİ MEHMET MUŞ VERDİ

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ihracatçıların, TCMB kaynaklarıyla Türk Eximbank ve ticari bankalar aracılığıyla kullandığı reeskont kredilerinin miktarını 30 milyar dolara çıkardıkları müjdesini vererek söz konusu limit artırımıyla özellikle KOBİ'lere yönelik reeskont kredisi kullanımını yaygınlaştırmış olacaklarını bildirmişti.

Kararı değerlendiren TİM Başkanı Gülle, Türkiye'nin ihracatta çok başarılı bir ivme yakaladığına ve ihracat rakamlarının yükseldiğine işaret ederken bir yandan da dünyada emtia fiyatları, lojistik ve diğer giderlerde ciddi artışlar yaşandığını söyledi.

"İHRACAT ÖNEM ZAMANDI"

Bu nedenle ihracatın finansmanının daha fazla önem kazandığını dile getiren Gülle, şunları kaydetti:

"Özellikle KOBİ'lerin finansmana ulaşıp daha fazla ihracat yapması bizim desteklediğimiz, olması gereken bir strateji. Bu çerçevede Merkez Bankası kaynaklarının ve bu desteğin artırılması konusunda uzun süredir çalışmalar yapılıyordu. Burada bu limitin 30 milyar dolara çıkarılması ve KOBİ'lerin de bu işin içine dahil edilmesi son derece anlamlı. Hem finansmana ulaşmada hem de daha düşük maliyetli kredi kullanmada iyi bir destek olacak. İhracatımıza önümüzdeki dönemlerde çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum."

"GÜNLÜK KULLANIMLAR ARTACAK"

Söz konusu kaynağın, hem Türk Eximbank hem diğer bankalar üzerinden verileceğini kaydeden Gülle, "Bir dönem 50 milyon dolara kadar düşen günlük kullanım tutarı şu an 150 milyon dolar. Tahmin ediyorum günlük kullanımlar 200 milyon dolara çıkarılarak, reeskont imkanlarına ulaşmada daha geniş imkan sağlanacak." ifadesini kullandı.

"HAM MADDE SORUNUNDA DENGE SAĞLANDI"

Finansman dışında ihracatçı firmalarının ham maddeyle ilgili sıkıntılar da yaşadığını anlatan Gülle, hem ham madde tedariki hem de ihracatın devamıyla ilgili bazı sektörlerde dengenin korunması gerektiğini söyledi.

Gülle, "İhracat için ham maddeye talep var ama içeride de maliyet enflasyonunu yaratmamak lazım. Şu anda bunun sağlanmasına dikkat ediliyor, Bakanlığımızla firmalarımızla hassasiyet gösteriliyor hem ihracatı aksatmadan hem de içerinin ihtiyacını görerek götürüyoruz. Bazı sektörlerimiz dengelendi, sorun, süreç içinde yönetildi. Hem ihracat hem de içerideki denge sağlandı." değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ FABRİKALAR İSTİHDAM SORUNU YAŞIYOR"

TİM olarak illeri ve bölgeleri gezdiklerini ve kendilerine eleman taleplerinin geldiğini anlatan Gülle, şunları kaydetti:

"Bazı fabrikalar istihdamda sıkıntı yaşıyor, işçi bulamadıklarını ve bu nedenle işletmeyi kapatma durumunda kaldıklarını belirtiyor. Şu anda işsizliği değil, başka türlü işsizliği konuşuyoruz. İşe olan talebi konuşuyoruz. Bu kadar büyümenin olduğu yerde istihdam ihtiyacının olması son derece normal."