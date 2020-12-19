Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranları belirlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğinde, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını aktardı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğinde, TCMB tarafından vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranının yıllık yüzde 15,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranının ise yıllık 16,75 olarak tespit edildiği belirtildi.

BUGÜNDEN İTİBAREN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Tebliğde, belirlenen bu oranların bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği kaydedildi.

REESKONT NEDİR

Reeskont, kısaca tekrar iskonto anlamına gelir. Yani, herhangi bir bankanın elinde bulunan ve daha ödeme zamanı gelmemiş olan senetleri bankanın kendi belirlediği belli başlı şartlar karşılığında Merkez Bankası'na iskonto ettirerek paraya çevirmesi olarak tanımlanıyor.

Reeskont kredisi ise TL veren, geriye döviz alan bir kredi şekli. Reeskont kredilerinde Merkez Bankası’na döviz geliri sağlamak amaçlanıyor.