Rekabet Kurulu geçen yıl 2.2 milyar lira idari para cezası verdi

Rekabet Kurulu, 2020'de, rekabet ihlalleri, birleşme ve devralma, menfi tespit-muafiyetlerin de aralarında olduğu 355 işlemle ilgili incelemesini sonuçlandırdı.

Rekabet Kurulu, koronavirüs salgınının yaşandığı 2020'de piyasadaki fiyat artışlarının önüne geçerek, tüketicileri korumak ve piyasanın sağlıklı işlemesine katkı sağlamak için rekabet otoritesini aktif olarak kullandı.

2.2 MİLYAR LİRA İDARİ PARA CEZASI

Kurul, söz konusu dönemde toplam 2 milyar 242 milyon 854 bin 974 lira idari para cezası verdi.

Kurul, kararlarının kapsamı, niteliği ve sonuçlarına göre, 65 rekabet ihlali, 220 birleşme ve devralma, 34 menfi tespit-muafiyet işleminin yanı sıra 34 diğer ve 2'si de yargı kararları dolayısıyla olmak üzere toplam 355 işlemi karara bağladı.

Rekabet ihlalleri alanında 65 işlemden 46'sında ret, 16'sında ceza kararı veren Kurul, 3'üne ilişkin de görüş bildirdi.

SAĞLIKTAN TEKNOLOJİYE KADAR BİR ÇOK ALANDA SORUŞTURMA YAPILDI

Kurul, akaryakıt, kargo, gübre üreticisi, maske, sinyalizasyon, yaş meyve sebze alanında faaliyet gösteren teşebbüslerin de aralarında olduğu 26 firmanın soruşturmalarını tamamladı. Soruşturma yapılan teşebbüslerin, bilişim teknolojileri, telekomünikasyon, sağlık hizmetleri, inşaat, lojistik, depolama ve posta, banka, tarım ve tarımsal ürünler, makine endüstrisi, mobilya, kimya ve madencilik, sektörlerinde faaliyet gösterdikleri görüldü.