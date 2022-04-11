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Rekabet Kurulu, yem sektöründeki teşebbüslerin savunmasını alacak

Rekabet Kurulu, yem sektöründeki teşebbüslerin savunmasını alacak

Ekonomik faaliyetlerde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak karşılaşılan sorunları çözmeye çalışan Rekabet Kurulu, yem sektöründeki firmalara yönelik soruşturmasına devam ediyor.