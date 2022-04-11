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- Rekabet Kurulu, yem sektöründeki teşebbüslerin savunmasını alacak
Rekabet Kurulu, yem sektöründeki teşebbüslerin savunmasını alacak
Ekonomik faaliyetlerde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak karşılaşılan sorunları çözmeye çalışan Rekabet Kurulu, yem sektöründeki firmalara yönelik soruşturmasına devam ediyor.
- 11.04.2022 - 12:34
- Güncelleme : 11.04.2022 - 12:51
Rekabet Kurulu, yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının yarın gerçekleştirileceğini duyurdu.
Yem sektöründeki kuruluşların soruşturması sözlü aşamada
AA'nın haberine göre, yem üretimi ve satışı yapan teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada, sözlü savunma aşamasına gelindi. Sözlü savunma toplantısı, yarın saat 10.30'da Rekabet Kurumunda gerçekleştirilecek.
Toplantı çevrim içi izlenebilir
7 teşebbüsün sözlü savunma yapacağı toplantı çevrim içi izlenebilecek. Toplantıyı takip etmek isteyenlerin, Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan katılım formunu doldurması gerekiyor.