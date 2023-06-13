Rekabet Kurulu e-ticaret firmalarını takip ediyor Rekabet Kurulu radarına takılan haksız uygulamalara soruşturma açıyor. Soruşturma kapsamında savunma alınıyor ve kararlar bu savunmaların ardından gerçekleştiriliyor.

AA

Ticaret Bakanlığı'nın soruşturmalarına paralel olarak Rekabet Kurumu da haksız kazanç uygulamalarının üzerine gitmeye devam ediyor.

Rekabet Kurumu'nca, yaygın olarak faaliyet sürdüren iki e-ticaret sitesi hakkında yürütülen soruşmalarda sözlü savunma toplantılarının tarihi açıklandı.

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyurulara göre, e-ticaret birisi hakkında çevrim içi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine ilişkin yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Savunma toplantısı tarihleri açıklandı

Sözlü savunma toplantısı, 12 Temmuz'da saat 10.30'da yapılacak.

Diğer satış ağının ise çevrim içi pazar yeri pazarındaki uygulamalarıyla Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmada da sözlü savunma toplantısı, 11 Temmuz'da saat 10.30'da gerçekleştirilecek.