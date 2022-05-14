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    Rekabet Kurumu 21 aktif soruşturma yürütüyor

    Rekabet Kurumu, çeşitli konularda açtığı soruşturma dosyalarını takip ederek sonuca ulaştırıyor. Kurumun günümüzde 21 aktif soruşturma dosyası bulunuyor.
    • 14.05.2022 - 12:50
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    Rekabet Kurumu 21 aktif soruşturma yürütüyor

    Rekabet Kurumu'nun soruşturma dosyaları kamuoyunun ilgisini çekiyor. Haksız rekabet ya da fahiş fiyat uygulamalarını merceğinden geçiren kurumun soruşturmalarının sonuçları piyasalara yön verir netilik taşıyor.

    Piyasalara rekabetçi yön vermek amacıyla 21 aktif soruşturma yürüten Rekabet Kurumu'nun takep ettiği konulardan gıda, bilişim teknolojileri ve iş gücü gibi alanlardaki araştırmaların sonucu merakla bekleniyor.

    Zincir marketler soruşturması tamamlandı

    AA'nın haberine göre, Rekabet Kurumu, geçen yıl zincir marketler başta olmak üzere kamuoyunun dikkatle takip ettiği çok sayıda önemli soruşturmayı sonuçlandırdı.

    ceza

    Geçen yıl 4,23 milyar lira ceza kesildi

    Kurum, 2021'de 44 soruşturmayı tamamladı. Soruşturmalar sonucunda ilgili firmalara 4,23 milyar lira ceza uygulanırken, gıda endüstrisi 3 milyar 188 milyon lirayla en fazla ceza kesilen sektör oldu. Zincir marketler ve tedarikçilerine ilişkin soruşturma kamuoyu tarafından yakından takip edildi. Söz konusu işletmelere 2,7 milyar lira para cezası uygulandı.

    Rekabet Kurumu 21 aktif soruşturma yürütüyor #2

    Gündemde yeni soruşturmalar var

    Kurumun gündeminde bu yıl devam eden aktif 21 soruşturma bulunuyor. Bu soruşturmalardan 16'sı geçen yıl başlatıldı.

    Soruşturmaların 7'sinin gıda endüstrisi (paketli ürün üretimi, toptan-perakende satış, içecekler, yiyecek ve içecek hizmetleri), 4'ünün bilişim teknolojileri ve platform hizmetlerine yönelik olması dikkati çekiyor.

    Kurumun gündeminde kimya ve madencilik (petrol ürünleri, akaryakıt, kimyasal ürünler vs) sektörü ile makine endüstrisine (beyaz eşya, elektrikli ürünler vs) yönelik 2'şer soruşturma bulunuyor.

    Kurum, tarım ve tarımsal ürünler (gübre, tohum vb), sağlık hizmetleri, inşaat ile lojistik, depolama ve posta hizmetlerine ilişkin soruşturmalarını da sürdürüyor.
    Sektör incelemeleri de takip ediliyor


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