Rekabet Kurumu, dijital pazara yönelik yasa hazırlıyor

Yeni gelişen teknoloji ve oluşturulan pazarlarda yeni karşılaşılan rekabet koşullarının düzenlenmesi şart oldu.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, dijital pazara yönelik yasa hazırladıklarını belirterek, "Verinin nasıl toplanacağını, nasıl kullanılacağını, detaylı bilinirliği ortaya koyan bir yasa olacak" dedi.

Küle, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleri ile bir araya geldiği toplantıda dijital pazarlara yönelik yasa çalışması yaptıklarını belirterek, dijital pazara yönelik tüketici ve satıcıyı korumaya alacak çalışmayı gelecek yıl tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

“DİJİTAL PİYASALARDAKİ YENİ İŞ MODELLERİYLE YENİ REKABET SORUNLARI ORTAYA ÇIKTI”

Dijital pazarlara yönelik yasa çalışması başta olmak üzere kurumun gündemindeki konulara ilişkin bilgi veren Küle, dijital platformların yol açtığı muhtemel sorunlarla ilgili etkili bir düzenleme yapma ihtiyacının, dijital piyasalarda yeni iş modelleriyle yeni rekabet sorunlarının ortaya çıkmasıyla gündeme geldiğini kaydetti.

TÜKETİCİ TERCİĞİNİ VERİLER ŞEKİLLENDİRİYOR

Küle, tüketicilerin tercihleriyle şekillenen bir dünyadan, büyük veri ve algoritmalarla tüketicinin tercihlerinin şekillendirildiği bir dünyaya evrilme olduğunu anlattı.

KURUMLAR KENDİLERİNİ DİJİTAL DÖNÜŞÜME ADAPTE EDEBİLMELİ

Dijital dönüşümün rekabet kurumlarının kendilerini yeni düzene hızla adapte etmelerini gerektirdiğini belirten Küle, "Kurumumuzca şimdiye kadar yürütülen inceleme ve soruşturmalarda da bu endişelerin artan şekilde piyasalara nüfuz ettiği görülmektedir. Üzerine düşen sorumluluğun farkında olan Rekabet Kurumu, kısa sürede yurt dışında da büyük yankılar uyandıran önemli kararlara imza atmış 'e-Pazaryeri Platformları Sektör İncelemesi ve Çevrim İçi Reklamcılık Hizmetleri Sektör İncelemesi' gibi sektörün nabzını tutacak iki önemli çalışmanın da son aşamasına gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.