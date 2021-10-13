Rekabetçi sektörlerin geliştirilmesi için destek programı açıklandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, ekonomiyi canlandırmak üzere bir adım daha atarak 2021 yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı-2’yi ilan etti.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2021 yılı Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı-2'de Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerin tamamında uygulanacak olan program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 15 milyon lira olarak açıklandı.

KUZEYDOĞU ANADOLU'YA ÖZEL BİR DESTEK

Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı'na, bölgede faaliyet gösteren kâr amacı güden kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecek.

250 BİN LİRA İLE 2 MİLYON 500 BİN ARASINDAKİ YATIRIM KREDİLERİ MALİYETİ AJANS TARAFINDAN KARŞILANACAK

Programda başarılı bulunan başvuru sahiplerinin, aracı kurum-Vakıf Katılım Erzurum Şubesi üzerinden kullanacakları 250 bin lira ile 2 milyon 500 bin arasındaki yatırım kredilerinin finansman maliyetinin Ajans tarafından karşılanacağı belirtildi.

BAŞVURULAR 5 ARALIK'A KADAR

Proje başvurularının, 05 Aralık tarihinde saat 23.59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden hazırlanmalı ve onaylanması gerektiği bildirildi.