Reklam Kurulu, içeriği belirsiz ürün satışını yasakladı

E-ticarette yeni bir uygulama tepki çekmiş ve firmalar uyarılmıştı. Bugün ise artık içinde ne olduğunu bilmeden, şansa bırakarak bir kutu satın almak uygulaması engellendi.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasında, Reklam Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantıda son günlerde muhtelif e-ticaret platformlarında sayıları hızla artan ve içeriğine dair herhangi bir bilgilendirme yapılmaksızın satışa sunulan "gizemli kutular"ın ele alındığı bildirildi.

Bu kapsamda, e-ticaret platformlarında içeriği belirsiz ürünlerden oluşan muhtelif ürün satışları durduruldu.

TÜKETİCİ EKONOMİK DAVRANIŞ BİÇİMİNİ BOZABİLİR

Kurulca yapılan incelemelerde "gizemli kutu" tanıtımlarının, tüketicilerin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozabilecek nitelikte olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca bu ürünlerin normal şartlar altında taraf olunmayacak tüketici işlemine yönlendirebileceği, mesafeli satışa konu mal veya hizmetin içeriğine ilişkin belirsizlik sebebiyle "gizemli kutu" ve benzeri satış yöntemlerinin reklam yoluyla haksız ticari uygulamayı teşkil ettiği belirtildi.

9 AYRI REKLAM VEREN HAKKINDA DURDURMA CEZASI UYGULANDI

Açıklamada, anılan ürünlere yönelik tedbirlere ilişkin şunlar kaydedildi: