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Repo ihalesiyle piyasaya 47 milyar lira verildi

Repo ihalesiyle piyasaya 47 milyar lira verildi

Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 46 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.