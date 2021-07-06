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- Repo ihalesiyle piyasaya 47 milyar lira verildi
Repo ihalesiyle piyasaya 47 milyar lira verildi
Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 13 Temmuz vadeli repo ihalesi ile piyasaya 46 milyar 999 milyon 999 bin 983 lira verdi.
- AA
- 06.07.2021 - 16:38
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası’nı sıkılaştırma adımları kapsamında düzenlediği geleneksel yöntemli repo ihalelerine bugün bir yenisi daha ekledi.
BASİT VE BİLEŞİK FAİZ ORANI
İhaleye 106 milyar 730 milyon liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 19 olurken, bileşik faiz ise yüzde 20,88 seviyesinde gerçekleşti.