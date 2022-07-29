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Resesyon nedir? Ekonomide resesyon ne anlama geliyor?

Resesyon nedir? Ekonomide resesyon ne anlama geliyor?

ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde de küçülerek resesyona girmesi sonrası resesyonun ne olduğu gündeme geldi.Kullanıcılar resesyon nedir ve ne anlama geliyor gibi sorulara cevap arıyor..