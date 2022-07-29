- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- Resesyon nedir? Ekonomide resesyon ne anlama geliyor?
Resesyon nedir? Ekonomide resesyon ne anlama geliyor?
ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde de küçülerek resesyona girmesi sonrası resesyonun ne olduğu gündeme geldi.Kullanıcılar resesyon nedir ve ne anlama geliyor gibi sorulara cevap arıyor..
- 29.07.2022 - 15:04
Küresel ekonomi piyasalarında resesyon yaşanacağı beklentisinin artması sonrası resesyonun ne anlama geldiği merak konusu oldu.
ABD ekonomosine ait yılın ikinci çeyreğine ilişkin veriler paylaşılmıştı.İlk çeyrek verilerine göre %1,6 küçülen ABD ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde de % 0,9 küçülerek resesyona girmiş oldu.
Peki resesyon nedir? İşte resesyon hakkında merak edilenler…
Resesyon nedir?
Resesyon en basit anlamıyla ekonomide durgunluk olarak tanımlanmaktadır.Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) iki yada daha fazla çeyrek yıllık periyotta art arda negatif büyüme göstermesi durumuna verilen isimdir.