Resmi Gazete’de yayımlandı! Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında daha önce İninal, PayFix ve Aypara, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmişti

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal edildi.

KARAR, RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Karar, Resmi Gazete’de yayımlanırken, bu adımla elektronik para sektöründeki en kapsamlı lisans iptali süreci tamamlanmış oldu.

Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması çerçevesinde kritik bir gelişme yaşandı.

Merkezi Finans sektörünün düzenleyici kurumu olan TCMB, soruşturmaya adı karışan üç önemli dijital ödeme platformunun Türkiye’deki faaliyetlerine son verdi.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğlere göre elektronik para ve ödeme hizmetleri sunma lisansları iptal edilenler:

-PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.

-İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.

-Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.

TMSF DEVİR DÖNEMİ BİTTİ, ŞİRKETLER KAPANIYOR

Mart 2025’teki geniş kapsamlı yasa dışı bahis operasyonunun ardından yönetimine el konulup TMSF’ye devredilen üç şirket için süreç sona geldi. TMSF, devrin ardından şirketlere yeni yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürler atayarak faaliyetleri bir süre sürdürmüştü.

SAVCILIK SORUŞTURMASI DERİNLEŞMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma, yasa dışı bahis ve kara para aklama trafiğini mercek altına almıştı. Operasyon kapsamında, BankPozitif, PayFix ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 21 kişi tutuklanmış; şüphelilerin toplam 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığına el konmuştu.