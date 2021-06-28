Resmi rezerv varlıkları, mayısta yüzde 4,6 arttı

TCMB Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 4,6 artarak 92 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, Merkez Bankası ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak oluşturulan mayıs ayı uluslararası rezervler ve döviz likiditesi açıklandı.

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 46 milyar 500 milyon dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 7,4 artarak 43 milyar 900 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

VADESİNE 1 YIL KALMIŞ DÖVİZ ÇIKIŞLARI

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 13,6 azalarak 23 milyar 400 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 18 milyar doları anapara, 5 milyar 400 milyon dolar faizden oluştu. Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 60 milyar 100 milyon dolar olup, söz konusu tutarın 27 milyar 200 milyon dolar bir ay vadeli oldu.

ŞARTA BAĞLI DÖVİZ ÇIKIŞLARI

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 0,6 artarak 46 milyar dolar olarak gerçekleşti.