Resmi rezerv varlıkları temmuzda 105.8 milyar dolara yükseldi

TCMB tarafından, Temmuz 2021 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayınlandı.

Dün Merkez Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervlerinin, 20 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 457 milyon dolar yükselerek 107 milyar 99 milyon dolardan 108 milyar 556 milyon dolara çıktığı belirtilmişti.

TEMMUZ AYINDAKİ RESMİ REZERV VARLIKLARI ARTIŞ GÖSTERDİ

Bugün de Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıklarının, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 8,3 artarak 105 milyar 800 milyon dolar olduğu açıklandı.

DÖVİZ VARLIKLARI ARTTI

Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 12,6 artarak 62 milyar 600 milyon dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 2,6 yükselerek 41 milyar 600 milyon dolar oldu.

DÖVİZ ÇIKIŞLARI AZALDI

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 10,9 azalarak 20 milyar 200 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,3 artarak 46 milyar 100 milyon dolar oldu.