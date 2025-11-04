Resmi takvim belli oldu! 2026'da 14 gün izin alarak 43 gün izin yapılabilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026'nın resmi tatil takvimi belli oldu.

Çalışanlar 14 günlük izinlerini hafta sonu, resmi tatil ve dini bayram tatilleriyle birleştirerek 46 güne çıkartabilecekler.

2026 takvimi, tatil avantajları ile dolu bir yıl olarak çalışanları mutlu edeceğe benziyor.

Bu uzun tatil takvimi çalışanları, turizm beldelerini, işletmeleri sevindirse de iş bitirme takvimleri açısından sorun yaşatabilmesi de beklentiler dahilinde.

2026'DAKİ RESMİ TATİL TAKVİMİ NASIL?

-Yılbaşı Tatili (1-4 Ocak 2026)

Perşembe gününe denk gelen yılbaşında sadece 1 gün izin alarak 4 gün tatil yapılabilecek.

-Ramazan Bayramı Tatili (14-22 Mart 2026)

Hafta sonlarıyla birleşen Ramazan Bayramı’nda 4 gün izinle 9 gün tatil yapılabilecek.

-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23-26 Nisan 2026)

Perşembe gününe denk gelen 23 Nisan’da 1 gün izinle 4 gün tatil yapılabilecek.

-1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1-4 Mayıs 2026)

Cuma gününe denk gelen 1 Mayıs’ta 1 gün izin kullanarak 4 gün tatil yapılabilecek.

-19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (16-19 Mayıs 2026)

Salı gününe gelen 19 Mayıs’ta, pazartesi günü izin alarak 4 gün tatil yapılabilecek.

-Kurban Bayramı Tatili (23-30 Mayıs 2026)

Cumartesi başlayan Kurban Bayramı’nda sadece 2 gün izinle toplam 8 gün tatil yapılabilecek.

-15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü (10-15 Temmuz 2026)

Cuma günü başlayan tatil, 3 gün izinle 6 güne kadar yapılabilecek.

-30 Ağustos Zafer Bayramı (30 Ağustos)

Pazar günü başlayan tatil, tatil gününe rastladığı izin ek bir tatile neden olmayabilir.

-Cumhuriyet Bayramı Tatili (29 Ekim-1 Kasım 2026)

Perşembe gününe denk gelen 29 Ekim’de, 1 gün izinle 4 gün tatil yapılabilecek.