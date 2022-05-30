Reuters mayıs enflasyon tahminini açıklandı

Mayıs ayı enflasyon verisi 3 Haziran, Cuma günü açıklanacak. Açıklama öncesinde düzenlenen Reuters'un anketi aylık yüzde 4,8, yıllık yüzde 76,55 yükselmesi yönünde sonuçlandı.

Mayıs ayı enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından cuma günü saat 10.00'da açıklanacak. Reuters'in anketine göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) mayısta aylık yüzde 4,8, yıllık ise yüzde 76,55 yükselmesi bekleniyor.

Reuters'ın 14 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre, TÜFE'nin mayıs ayında da sert yükselişini sürdürmesi ve neredeyse 24 yılın zirvesi olan yüzde 76,55'e ulaşması bekleniyor.

Yıllık tahminler y üzde 72,5 ila yüzde 80,4 arasında

Katılımcıların cevaplarına göre mayıs ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 72,5 ila yüzde 80,4 arasında değişiyor.

TÜFE en son ekim 1998 döneminde yüzde 76,6 artış kaydetmişti.

Aylık tahminler, yüzde 2,4 ila yüzde 7,1 bandında

Aylık enflasyonun ise yüzde 4,8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor, tahminler yüzde 2,4 ila yüzde 7,1 bandında yer alıyor.

Yıl sonu enflasyon tahmini 63,5 oldu

Ankette yıl sonu tahmini bir önceki ay gerçekleştirilen anketten 11,5 puan daha yükselerek yüzde 63,5 seviyesine ulaştı.