Rifat Hisarcıklıoğlu, Dünya Odalar Federasyonu Başkanı oldu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 115 ülkenin odalarını bir çatı altında birleştiren Dünya Odalar Federasyonu'nun (WCF) başkanlığına seçildi.

DHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye'nin en büyük STK'sı konumunda yer alıyor.

115 ülkenin ticaret ve sanayi odalarını ve birliklerini bir çatı altında toplayan Dünya Odalar Federasyonu'nun (WCF) başkanlık seçimini, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu kazandı.

6 aday arasından en yüksek oyu alarak seçilen Hisarcıklıoğlu, 2023- 2025 döneminde dünya odalarını yönetecek.

"Ülkemiz ve iş dünyamız için daha büyük bir şevkle koşma vaktidir"

Platformda Türk bayrağını dalgalandırmanın büyük bir onur olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu şu ifadeleri kullandı:

Ne mutlu ki TOBB olarak tüm bölgesel, küresel kurum ve kuruluşların yönetimine seçiliyor, ülkemizi ve iş dünyamızı temsil etme onurunu yaşıyoruz. Küresel istişare mekanizmalarının tepe noktalarında yer alıyoruz. Yeni seçildiğimiz bu görev, iş dünyamızın ve oda borsa camiamızın küresel ekonomide neleri başarabileceğinin en önemli göstergesi. Artık küresel iş dünyasını ve WCF çatısı altındaki binlerce odayı yönlendireceğiz. Başarımızın yurt dışında da görülüyor ve takdir ediliyor olması beni bir Türk olarak çok mutlu etti. Başkanı olduğum 365 oda ve borsamız ile 2 milyonu aşan firmalarımız adına gurur duyuyorum. Beni bu göreve layık gören, oy veren uluslararası iş dünyası temsilcilerine teşekkür ederim. Şimdi ülkemiz ve iş dünyamız için daha büyük bir şevkle koşma vaktidir.

Merkezi Paris'te

Dünya Odalar Federasyonu'nun 2022-2025 döneminde öncelikli konuları arasında; kadının güçlendirilmesi, KOBİ'lerin küresel pazarlara erişiminin geliştirilmesi, KOBİ'lerin dijitalleşmesi ve iş dünyasında sürdürülebilirlik ve iklim konuları yer alıyor.

Merkezi Paris'te olan WCF, küresel düzeyde odaların etkileşiminin ve iş birliklerinin artırılması için kurulmuş, 115 ülkeden oda ve oda birliklerinin yer aldığı küresel bir forum konumunda.

Dünya genelindeki odalar arasındaki bağlantıları güçlendirmeyi, iş birliklerini artırmayı hedefleyen WCF, en iyi uygulamaların paylaşılması yoluyla odaların performanslarını geliştirmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)