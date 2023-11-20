Rize-Artvin Havalimanı’nı 10 ayda 863 bin 803 kişi kullandı 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı’nı 2023'ün ilk 10 ayında 863 bin 803 kişi kullandı.

İHA

Karadeniz'de ulaşım noktasında önemli bir açığı kapatan Rize-Artvin Havalimanı’nın ekim ayı ve 2023’ün ilk 10 ayında kullanan yolcu sayısı açıklandı.

Rize-Artvin Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs 2022 tarihinde hizmete açılmıştı.

Açıklanan verilere göre, Rize-Artvin Havalimanı’nı 1-31 Ekim 2023 tarihleri arasında 86 bin 255 kişi kullandı.

Havalimanına ekim ayında 642 uçak iniş ve kalkış yaptı.

10 aylık sürede 863 bin 803 kişi kullandı

Rize-Artvin Havalimanı'nı 1 Ocak tarihinden 31 Ekim 2023 tarihine kadar geçen 10 aylık sürede toplamda 863 bin 803 kişi kullandı.

Rize-Artvin Havalimanı

Havalimanı yıllık 3 milyon yolcu kapasitesine sahip. Farklı mimarisi ve ileri mühendislik teknolojileriyle hayata geçirilen havalimanının, 32 bin metrekare terminal binası ve diğer destek binalarıyla toplam 47 bin metrekare kapalı alanı bulunuyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)