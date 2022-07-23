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    Rize-Artvin Havalimanı’nı 2 ayda 127 bin 990 yolcu kullandı

    Rize-Artvin Havalimanı’nı 2 ayda 127 bin 990 yolcu kullandı

    Yapımı ilgi ile takip edilen ve açıldıktan sonra büyük bir yoğunluk kazanan Rize-Artvin Havalimanı, 128 bin yolcuya yaklaşan kapasitesi ile göz dolduruyor.
    • 23.07.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 15:10
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    Türkiye'nin 20 yıllık yatırım atılımında öne çıkan eserlerden biri de Rize'ye yapılan havalimanı oldu.

    Türkiye'nin en çok seyahat edilen bölgelerinden olan Karadeniz'e ulaşımı rahatlatan Rize-Artvin Havalimanı'na ilgi büyük.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in katılımıyla 14 Mayıs Cumartesi günü hizmete açılan Rize-Artvin Havalimanı’nı açıldığı tarihten bugüne geçen iki ayda 127 bin 990 yolcu kullandı.

    Denize dolgu yapılarak hayata geçirildi

    100 milyon ton taş kullanılarak 2 milyon 800 bin metrekarelik alandaki deniz dolgusunun tamamlanmasının ardından yöre mimarisinin özellikleri ile yapılı tamamlanan havalimanı Türkiye'nin tanımıtına da önemli katkı yapıyor.

    Türkiye’nin denize dolgu üzerine yapılan ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı’na açılışından bu zamana kadar 912 uçak iniş ve kalkış yaptı.

    Rize-Artvin Havalimanı’nı 2 ayda 127 bin 990 yolcu kullandı #1

    Havalimanı mimarisi ile de gündem oldu

    İHA'nın haberine göre, havalimanının kulesi ve terminalinin iç mimarisi adından söz ettiriyor. İç mimaride özellikle Rize'de yetişen çay bitkisine ait kullanılan desenler dikkat çekiyor.

    Rize-Artvin Havalimanı’nı 2 ayda 127 bin 990 yolcu kullandı #2

    İlk dış hat yolcuları Kutsal topraklara gitti

    Rize-Artvin Havalimanı ilk dış hat uçuşunu hacı adayları kullandı. İlk dış hatlar uçuşu Kutsal topraklara yapıldı. Türk Hava Yolları’na (THY) ait uçakla hacı adayları, Rize’den doğrudan Cidde’ye uçtu.

    Rize-Artvin Havalimanı’nı 2 ayda 127 bin 990 yolcu kullandı #3

    Rize-Artvin Havalimanı’nı 2 ayda 127 bin 990 yolcu kullandı #4

    Rize-Artvin Havalimanı’nı 2 ayda 127 bin 990 yolcu kullandı #5

    Rize-Artvin Havalimanı’nı 2 ayda 127 bin 990 yolcu kullandı #6

    Rize-Artvin Havalimanı’nı 2 ayda 127 bin 990 yolcu kullandı #7

    Rize-Artvin Havalimanı’nı 2 ayda 127 bin 990 yolcu kullandı #8

    Rize-Artvin Havalimanı’nı 2 ayda 127 bin 990 yolcu kullandı #9

    Rize-Artvin Havalimanı’nı 2 ayda 127 bin 990 yolcu kullandı #10


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