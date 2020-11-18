Rize ve Fındıklılı kadınların işlediği somon filetolar, dünyanın birçok köşesine satılıyor. İhracat arttıkça balıkları fileto haline getirmek için çalışan kadınlara her gün yenileri ekleniyor.

Rize İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Hasan Kuzuoğlu, Fındıklı ilçesindeki somon çiftliğinde yaptığı açıklamada, ihracatta son 3 yıldır önemli atılım gerçekleştirildiğini, Türkiye'de yıllık 150 milyon dolarlık balık ithalatı yapıldığını, ihracatın ise 1 milyar dolar olduğunu belirtti.

"SALGINA RAĞMEN SOMON İHRACATINDAN ÖNEMLİ BİR EKONOMİK GİRDİ SAĞLADIK"

Rize'de 50 üyenin iç su ürünleri yetiştiriciliği yaptığını aktaran Kuzuoğlu, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği’ne üye olan şirketinin Rusya, Gürcistan, Polonya, Fransa, Hollanda, Beyaz Rusya, Kazakistan'a satış yaptığını kaydederek koronavirüs salgınına rağmen somon ihracatından önemli bir ekonomik girdi sağladıklarını söyledi.

En fazla ihracatın 2020 yılında Rusya'ya gerçekleştiğine işaret eden Kuzuoğlu, şöyle konuştu:

“BALIK İHRACATI YIL SONUNU 35 MİLYON DOLARLA KAPATILACAK”

"Rize ve Fındıklılı kadınların işlediği somon filetolar, dünyanın birçok köşesine satılıyor. Bu yıl bugün itibarıyla yaklaşık 28 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş durumdayız. Bunun, yıl sonunda 35 milyon dolarla kapatılmasını hayal etmekteyiz. Türkiye'nin su ürünleri ihracatında 11. sıradayız. Türkiye'nin yedi şehrinde su ürünleri üzerinde iş yapıyoruz. Artık, Norveç, Kanada, Faroe Adaları gibi ülkelerde çiftlik kurma çalışmaları içerisindeyiz."

Rize'de gelişen balık ihracatı istihdamı artırıyor VİDEO

“TEMİZLENMEYEN BALIK 5 DOLARA İHRAÇ EDİLİRKEN FİLETOYU 10 DOLARA İHRAÇ EDEBİLİYORUZ”

Kuzuoğlu, ihracatta ince düşündüklerini belirterek "Balığı temizleyerek satmayı hedefliyoruz. Temizlenmeyen balık 5 dolara ihraç edilirken filetoyu 10 dolara ihraç edebiliyoruz. Final ürünleri yapmaya çalışıyoruz. Tek tek kılçıklarını aldığımızda ihracattan 5 dolar yerine 10 dolar ülkemize sokmaya başlıyoruz." dedi.

Balıkçılık sektöründeki ihracatı 2023 yılına kadar 2 milyar dolar hedefine ulaştırmak için çalıştıklarını dile getiren Kuzuoğlu, "Başaracağız inşallah. Cumhurbaşkanımızın bütün dünya ile verdiği mücadeleye biz de ihracat ve istihdamımız ile katkı verebiliriz. Bunu yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İSTİHDAM ARTIYOR

Kuzuoğlu, çalışan sayısının 450 olduğunu ifade ederek salgın sürecine rağmen 600 kişilik yeni istihdam için ilana çıktıklarını aktardı.